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Сытник: Из СБУ впервые начали поступать материалы на топ-чиновников

18 июля, 12:32

Директор НАБУ даже анонсировал на сегодня подозрение еще одному высокопоставленному должностному лицу

Артем Сытник
Артем Сытник. Фото: Сегодня

Ранее президент Владимир Зеленский встречался с главой НАБУ Артемом Сытником и обещал независимость для антикоррупционных органов. Сам же директор Национального антикоррупционного бюро отметил важный момент – Служба безопасности Украины впервые начала передавать им материалы на топ-чиновников. Об этом он сказал на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Он отметил, что после встречи руководителей НАБУ и САП президентом, начались подвижки в расследовании громких уголовных производств, в том числе и в оборонной сфере.

"После нашей последней встречи мы активизировали работу с антикоррупционной прокуратурой (САП): наработано более 30 подозрений, сейчас они в таком очень ускоренном режиме обсуждаются детективами и прокурорами. В последнее время объявлено подозрение действующему министру, губернатору. Сегодня, надеюсь, будет объявлено подозрение еще одному высокопоставленному должностному лицу. И здесь я хотел бы отметить существенное улучшение отношений со Службой безопасности Украины. Потому что, во-первых, в НАБУ начали поступать материалы, которые касаются топ-чиновников, из СБУ. Такого раньше за четыре года не было никогда. Максимум приходили материалы, которые касались некрупных чиновников. Сейчас ситуация меняется", – сказал Сытник.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №10426 по Антикоррупционному суду (относительно начала его работы). Документом предлагается разгрузить судей нового судебного органа от тысяч производств, чтобы они могли заниматься топ-коррупционерами.

в свою очередь НАБУ и САП просят Раду принять законопроект Зеленского по Высшему антикоррупционному суду. Антикоррупционеры выступили с обращением к народным депутатам и указали на одну проблему.

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Тег СБУ, НАБУ, Сытник

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Интерфакс-Украина

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