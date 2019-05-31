Зеленский провел встречу с Холодницким и Сытником

Глава государства пообещал независимость НАБУ и САП и невмешательство в их работу

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, который на днях дал поручения МИДу по НАБУ, встретился с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким и главой Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент вызвал к себе главных антикоррупционеров страны для того, чтобы обсудить пути повышения эффективности работы их ведомств, услышать предложения по улучшению взаимодействия между НАБУ и САП.

Зеленский заявил, что гарантирует независимость антикоррупционных органов и не допустит всевозможного вмешательства в их работу.

Глава государства также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров. Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев.

Также участники встречи обсудили предложения законодательного и практического характера по совершенствованию работы специализированных антикоррупционных институтов.

Напомним, еще во время президентских выборов у Зеленского раскрыли детали своего плана, как побороть коррупцию в Украине. В "Зе!Команде" считают, что в антикоррупционной сфере не нужно изобретать велосипед, а лишь иметь политическую волю. Был перечислен ряд шагов.

В свою очередь член президентской команды на выборах, главой Совета общественного контроля при НАБУ Галина Янченко заявляла, что НАПК и САП ждет перезагрузка. Среди прочего, новая власть намерена защитить бизнес от силовиков.

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