Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский провел встречу с Холодницким и Сытником

31 мая, 13:00

Глава государства пообещал независимость НАБУ и САП и невмешательство в их работу

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, который на днях дал поручения МИДу по НАБУ, встретился с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким и главой Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент вызвал к себе главных антикоррупционеров страны для того, чтобы обсудить пути повышения эффективности работы их ведомств, услышать предложения по улучшению взаимодействия между НАБУ и САП.

Зеленский заявил, что гарантирует независимость антикоррупционных органов и не допустит всевозможного вмешательства в их работу.

Глава государства также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров. Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев.

Также участники встречи обсудили предложения законодательного и практического характера по совершенствованию работы специализированных антикоррупционных институтов.

Напомним, еще во время президентских выборов у Зеленского раскрыли детали своего плана, как побороть коррупцию в Украине. В "Зе!Команде" считают, что в антикоррупционной сфере не нужно изобретать велосипед, а лишь иметь политическую волю. Был перечислен ряд шагов.

В свою очередь член президентской команды на выборах, главой Совета общественного контроля при НАБУ Галина Янченко заявляла, что НАПК и САП ждет перезагрузка. Среди прочего, новая власть намерена защитить бизнес от силовиков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Зеленский, НАБУ, Сытник, Холодницкий, САП

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский провел встречу с Холодницким и Сытником". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лидеры фракций на совещании у Зеленского не давали согласия на закрытые списки – Парубий

Сегодня, 12:30

Преобладающее большинство фракций выступили за открытые списки, сообщил спикер

Зеленский уволил высокопоставленного чиновника СБУ

Сегодня, 11:47

Глава государства продолжает активно проводить кадровую политику, не забыл и про спецслужбу

Команда Зеленского: кого и на какие должности назначил президент

Сегодня, 11:36

Ведущие должности в АП достались деловым партнерам и членам штаба победителя избирательной гонки

Зеленский опубликовал новое впечатляющее фото

Сегодня, 10:36

Зеленский порадовался, что в зале не украли гантели

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Кардиолог рассказал, как быстро омолодить организм

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Так выглядит любовь: жена Евгения Кошевого опубликовала их снимки

Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток

Ученые обнаружили связь между сном, памятью и шизофренией

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

Возлюбленная Криштиану Роналду похвасталась фигурой

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Сегодня, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь