Сытник намекнул на месть Авакова за "рюкзаки": министр назвал его дураком

Артем Сытник / Фото: Сегодня

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник собрался обратиться в Европейском суде по правам человека из-за штрафа за отдых его семьи за чужой счет.

Как пишет "Украинская правда", он утверждает, что готов оплатить 3,4 тыс. грн штрафа, но только если ему придет соответствующий запрос. При этом Сытник утверждает, что на всех этапах рассмотрения дела на судей оказывалось давление, и обещал "делать все возможное, чтобы здесь доминировал закон, а не желание мести".

"Это административное дело – продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры жаждут мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности", – заявил Сытник, напомнив о коррупционном скандале с сыном министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Глава НАБУ отказался признавать незаконность своих действий, назвав претензии к нему – "простейшим способом попробовать отстранить от должности".

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"Я почти закончил и буду направлять жалобу в Европейский суд. Это единственный... один из действенных способов пересмотреть это решение... Я не собираюсь мириться с незаконными решениями. И я сделаю все, чтобы они были отменены", – резюмировал Сытник.

В ответ на это сам Аваков заявил, что Артем Сытник "ищет повод оправдать своё неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя".

"За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь", – отметил глава МВД.

Аваков также посоветовал Сытнику заявить, что это "министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него" либо "написать в спортлото".

Как сообщали новости "Сегодня", 21 августа суд в Ровенской области заслушал свидетелей по делу оплаты отдыха главы НАБУ. Отмечалось, что Сытнику вручали подозрение по дороге в командировку. В суде допросили четырех свидетелей – работников и директора охотничьего хозяйства, где проводил время чиновник. Дал объяснения и "спонсор" Николай Надейко, который оплатил отдых.

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