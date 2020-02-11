"Такая Рада не нужна": Зеленский назвал условие для роспуска парламента

Депутатам нельзя оступиться, если они не хотят потерять работу

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Президент Украины Владимир Зеленский готов распустить Верховную Раду IX созыва и объявить досрочные выборы, если депутаты из его партии откажутся выполнять предвыборные обещания.

"Я им сказал: если мы выполним все, что пообещали (не надо больше) – никто ничего распускать не будет. Если вы пришли, лишь чтобы стать депутатами, тогда нам такая Рада не нужна. Мы должны делать все, что мы пообещали: закончить войну, государство в смартфоне, новый Избирательный кодекс, новую налоговую систему и другое", – сказал Зеленский 11 февраля.

В то же время президент пожаловался на то, что на депутатов имеют влияние большие финансовые группы.

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"Для решения проблемы, во-первых, надо бороться с финансовыми группами, чтобы они не имели влияния на законодательном уровне, а во-вторых, нужен отбор, нужно время. Я за то, чтобы уменьшить число депутатов", – подчеркнул он.

Также Зеленский прокомментировал скандал с нардепом от "Слуги народа" Евгением Брагаром, который посоветовал пенсионерке из Кировоградской области продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку.

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"История с собакой очень некрасивая. Но в этом случае давайте посмотрим. Я его знаю, я с ним общался, он работал в нашем штабе, он историк, аспирант в Институте Шевченко. Умный человек, но очень молодой. Я всегда поддерживаю молодых людей, но видим, что бывает", – отметил президент.

Напомним, что ранее в этот день Владимир Зеленский обещал, что в Украине прекратят практику ямочного ремонта дорог и будут проводить только капитальные ремонты трасс.

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