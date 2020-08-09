"Такие конфликты длятся десятилетиями": Орешкин предрек Донбассу печальное будущее

Украина не сможет вернуть территории силой, а у Кремля нет желания и ресурсов, чтобы аннексировать ЛНР и ДНР

В ближайшее время украинцам не стоит рассчитывать на быстрые перемены по Донбассу, поскольку Россия намерена сделать из него второе Приднестровье, а Запад не особо горит желанием помогать освобождать оккупированные территории. Ситуация может надолго застопориться после достижения устойчивого перемирия. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" российский политолог Дмитрий Орешкин.

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По его словам, Украина не сможет вернуть территории силой, а у Кремля нет желания и ресурсов, чтобы аннексировать т.н. "Л/ДНР".

"Я понимаю, что украинцы ждут каких-то быстрых перемен. А быстрых перемен не будет. Такие конфликты длятся десятилетиями и ничем не заканчиваются. Посмотрите на пример Северного Кипра. Посмотрите на пример Нагорного Карабаха, Абхазии, Приднестровья и так далее. Я с 2014 года повторяю, что Донбасс – это Приднестровье-2. Такой вот вялотекущий, неразрешимый конфликт, когда у Украины нет ресурсов и возможностей вернуть эти территории, у России – нет желания и ресурсов, чтобы их инкорпорировать. Я понимаю заявления украинцев, которые говорят: "Мы вернем". Но это довольно смелые заявления. Нужно быть довольно смелым, чтобы все это вырвать из пасти крокодила. Все-таки военных ресурсов у Владимира Путина не в пример больше", – сказал Орешкин.

Политолог также сомневается, что Запад поддержит военный способ возвращения Донбасса. Более того, Запад вполне устраивает нынешняя ситуация: не стреляют, людей не убивают. Европа свою задачу видит решенной, главный пункт – вопрос прекращения огня – решен и, по мнению Запада, Минские соглашения свои функции выполнили.

"А потом переговоры можно вести сколько угодно. Дискутировать, кто прав, кто виноват, сначала выборы, затем граница, или сначала граница, затем выборы. Понятно, что на эту тему переговоры можно вести десятилетиями. Ну и хорошо, ну и пусть разговаривают (Украина и Россия. – Авт.). А Запад будет свои проблемы решать. В общем, Западу важно вывести этот конфликт из фокуса общественного внимания. И Путину это важно. Потому что конфликт перестает работать на него, как он работал на первых порах, когда у него был имидж победителя", – объяснил эксперт.

Читайте первую часть интервью с Дмитрием Орешкиным: "Лукашенко использовал Путина и ЧВК Вагнера".

Российский политолог уже рассказывал, почему Путину сейчас не до войны на Донбассе. По словам Орешкина, Кремлю сейчас выгодно оставить все как есть в виде "приглушенного тлеющего" конфликта.

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