"Таких людей нигде не видел": Западная Украина впечатлила Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin

У президента Беларуси Александр Лукашенко, который выразил готовность ввести миротворцев на Донбасс, остались очень теплые воспоминания о знакомстве с жителями Западной Украины.

Об этом этом сообщает Белта.

"Я познакомился с "враждебной" Западной Украиной. Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел. И когда я ушел из войск, работал в сельском хозяйстве, я имел с ними очень тесные отношения, приглашал к себе работать", – признался Лукашенко 26 сентября.

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При этом президент отметил, что украинцы на западе страны "более националистичны", но он не видит в этом ничего предосудительного.

"А что, россияне не националистичны по отношению к своей стране. Или мы менее националистичны, если речь идет о стране?" – задал он риторический вопрос.

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Напомним, что помимо этого Александр Лукашенко рассказал о "славянском кровном родстве" украинцев и белорусов. По словам президента, два народа связаны общими историческими, духовными, семейными корнями.

Несмотря на это, он принял решение "наглухо" закрыть границу с Украиной, объяснив это потоком оружия, который якобы идет в его страну.

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