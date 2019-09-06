Лукашенко заявил о закрытии границы с Украиной: в Госпогранслужбе ответили

Пункты пропуска на границе с Беларусью работают в штатном режиме, заявили украинские пограничники

/ Фото: AFP

Украинско-белорусская граница работает в штатном режиме, никаких дополнительных проверок нет. Об этом сказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, отвечая на вопросы относительно слухов о "наглухо закрытой границе", передает "Укринформ".

"Пункты пропуска на границе с Беларусью работают в штатном режиме. Отмечу, что украинские пограничники не фиксируют скопление очередей граждан и транспорта на выезд из Украины в направлении Беларуси, которые были бы связаны с пристальной работой белорусских пограничников, исходя из заявлений белорусской стороны. Мы также не фиксируем увеличение отказов граждан в пересечении границы пограничниками Беларуси", - отметил Демченко.

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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден "наглухо" закрыть границу с Украиной из-за огромного "потока оружия".

В свою очередь ГПСУ заявила, что на украинско-белорусской границе пограничники не фиксируют увеличение количества попыток незаконного перемещения оружия. Всего с начала 2019 года на границе с Республикой Беларусь пограничники выявили почти 40 единиц оружия, более чем на 40% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом 20 единиц обнаруженного оружия пытались провезти именно в Украину.

Ранее сообщалось, что Беларусь увеличит количество войск на границе с Украиной.

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