Такого не было ни в одной стране мира: посол Канады оценил выборы в Украине

Канадцы внимательно следят за событиями в Украине и очень тщательно изучают ситуацию

Роман Ващук. Фото: facebook.com/CanadainUkraine.

Посол Канады в Украине Роман Ващук удивлен высоким уровнем проведения первого тура выборов президента и считает, что такого не было никогда ни одной стране мира. Об этом он сказал в интервью сайту "Сегодня".

Он назвал избирательный процесс в Украине чем-то новым и уникальным, даже в мировом масштабе.

"Мы следим за событиями очень внимательно и изучаем ситуацию тщательно. Адаптивность и гибкость – это одна из характеристик дипломатической жизни. Так что мы всегда готовы к изменениям. Но то, что происходит сегодня в Украине, – даже в мировых масштабах явление достаточно новое и уникальное. Такого феномена ассиметричной, частично виртуальной, частично очень реальной избирательной кампании еще не было никогда и ни в одной стране мира. Украина в этом плане в определенной степени пионер. Так что мы наблюдаем не только из-за интереса к Украине, но и из-за интереса к процессу как таковому", – сказал Ващук.

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Посол также объяснил, почему в первом туре системные политики получили меньшие результаты, чем несистемный.

"Украина – государство, народ которого исторически, столетиями скептически относился к власти. Помимо этого, сегодня мы имеем бурное развитие виртуальных средств коммуникации. И, на мой взгляд, чем больше люди переходят в виртуальный мир, чем больше коммуницируют между собой, тем больше эти тенденции (скептического отношения в власти – Авт.) усиливаются. И это происходит не только в Украине, это ощущается и в западных странах. Однако в полную силу эта тенденция проявилась и отразилась на результатах именно в Украине. Это еще одна причина, почему мы с большим вниманием следим за ходом событий", – пояснил канадский дипломат.

Читайте полный текст интервью с послом Канады в Украине Романом Ващуком.

Как известно, по результатам первого тура выборов первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов). Явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52%. Читайте все подробности выборов президента.

Также отметим, что за пределами Украины были открыты 102 избирательных участка в 70 странах мира. Всего по диаспорам мира рассеяны 15 млн украинцев, но избирателями из них являются только 527 тысяч человек, то есть 1,5% от всех, кто может выбирать президента Украины. Предлагаем вспомнить, как голосовали украинцы в Канаде.

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