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"Слуга народа" тотально побеждает: Зеленский берет ответственность за все в стране – эксперт

22 июля, 12:51

Эксперт спрогнозировал, какой будет новый парламент, и чем он будет уникален

Фото: president.gov.ua

Первые результаты внеочередных парламентских выборов 2019 говорят о том, что в новой Верховной Раде IX созыва может сложиться однопартийное большинство.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

"Может быть такая ситуация, что коалиции вообще не будет. Результаты по партийным спискам известны более-менее. Но по мажоритарке подсчитано около 50%. И получается, что там тотально побеждает "Слуга народа". Все зависит от результатов. Сейчас тенденция, что "Слуга народа" может взять однопартийное большинство", – говорит Гарань.

Это беспрецедентная ситуация для Украины, отмечает политолог. Однопартийное большинство в Раде может быть как в "плюс" стране, так и в "минус".

"Такого не было в истории Украины. Это зависит от того, для чего это будет сделано. С одной стороны, это означает, что Зеленский берет на себя ответственность за все происходящее в стране. И он может проводить нужные вещи, в том числе и непопулярные. А с другой стороны, могут быть и риски. Одна партия может менять законы", – продолжает эксперт.

Как считает политолог, если же "Слуга народа" не доберет голоса, то в таком случае наиболее вероятным вариантом будет коалиция с партией "Голос".

"Если они все-таки не набирают, то тогда, я думаю, самый реальный вариант для них это коалиция с "Голосом" Вакарчука", – предполагает политолог.

Напомним, большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов"

Больше о выборах в Раду и результатах читайте в хронике "Сегодня".


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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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