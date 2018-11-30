Такой сексизм нравится: соцсети обсуждают запрет на въезд мужчин из России

Сегодня, 11:48

В социальных сетях активно комментируют решение об ограничении въезда мужчин-россиян

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Решение Украины на период военного положения закрыть въезд в страну граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет бурно обсуждают соцсети. Большинство комментаторов такое решение поддержали, однако некоторые отметили, что стоило закрыть въезд для всех россиян, не ограничиваясь мужчинами.

Сайт "Сегодня" отобрал самые показательные комментарии из социальных сетей.

Так, известный волонтер Виталий Дейнега в своем Facebook признался, что "такой сексизм" ему нравится.

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В свою очередь, блогер Кирилл Сазонов отметил, что считает решение неполным и предложил ввести визовый режим с Россией.

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Напомним, что 26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение в ответ на атаку России на украинские военные корабли.

30 ноября на заседании представителей силовых структур президент Украины Петр Порошенко заслушал доклады о мероприятиях в рамках введения военного положения, среди которых был и рапорт главы Госпогранслужбы, заявившего о закрытии въезда российским мужчинам, за исключением гуманитарных причин.

Ранее Сайт "Сегодня" сообщал, что в МВД был создан координационный штаб по военному положению, который призван не допустить провокаций.

Также мы писали о том, что произойдет, если вся власть перейдет военным. Силовики получат право изымать имущество для нужд обороны и контролировать всю публичную информацию.
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Источник:

"Сегодня"

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