Не допустить провокаций: в МВД создан координационный штаб МВД по военному положению

В связи с введением в 10 областях Украины режима военного положения, в Министерстве внутренних дел сформирован координационный штаб для оперативного реагирования на возникающие нештатные или кризисные ситуации.

Об этом сегодня, 29 ноября, во время координационного совещания оперативного штаба органов системы МВД заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.

"Военное положение предполагает огромный объем полномочий, поэтому работа наших подразделений должно быть очень четкой. Мы не должны допустить никаких провокаций, ни на территориях, где введено военное положение, ни в других регионах страны. То есть должны бояться преступники и враги страны, нормальным людям бояться нечего. Своей работой на местах мы должны это показывать", – отметил Аваков.

Он добавил, что функции правоохранительных органов системы МВД не меняются.

"Я требую полной концентрации наших действий и неукоснительного соблюдения норм действующего законодательства. Для оперативного реагирования создан координационный штаб МВД под руководством заместителя министра Вадима Трояна", – сообщил министр.

По словам командующего Нацгвардии Юрия Аллерова, на сегодняшний день Национальная гвардия приведена в полную боевую готовность.

"Мы, как военное формирование с правоохранительными функциями, продолжаем выполнять задачи по назначению, в частности осуществляем охрану государственных объектов – около 400 по всей стране, более 120 из них расположены в областях, где введено военное положение. Также я предполагаю дополнительные резервы для охраны инфраструктурных объектов", – отметил командующий НГУ.

Первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк отметил, что в связи с введением правого режима военного положения никаких препятствий для граждан Украины в пересечении границы нет. Они по-прежнему могут беспрепятственно пересекать границу государства, а также контрольные пункты въезда-выезда на админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым и линию разграничения в районе проведения ООС.

"Наши граждане могут беспрепятственно пересекать линию государственной границы, конечно, соблюдая законы. Также Госпогранслужба особое внимание уделяет лицам, входящим в группы риска, и углубленно осматривает транспорт", – отметил Серватюк.

Он добавил, что границу с Крымом можно пересечь исключительно с украинскими документами. В готовности к действиям пребывают боевые резервы, Морская охрана и авиация Госпогранслужбы.

Глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что с 26 ноября подразделения ГСЧС переведены на усиленный вариант несения службы, организовано круглосуточное дежурство оперативных групп.

"В регионах развернуты пункты управления и сводные пожарные спасательные отряды. Определены задачи для территориальных систем органов гражданской защиты. Особое внимание мы обращаем на состояние защитных сооружений, укрытий, а также работу систем оповещения. Во время выполнения задач важно сосредоточиться на объектах критической инфраструктуры, экономики, а также обеспечении жизнедеятельности населения", – отметил Чечеткин.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, личный состав и ситуационные центры переведены на усиленный вариант несения службы.

"Круглосуточно осуществляется сбор и обобщение информации. В областях, где введено военное положение, я ставлю задачу создать полицейские посты в каждом населенном пункте, городе и районном центре. Мы будем проверять все транспортные средства, которые будут вызывать у нас подозрение. Это эффективный превентивный механизм", – отметил Сергей Князев.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что полицейские Запорожья и области в связи с объявлением военного положения перешли на усиленный режим несения службы и будут обращать особое внимание на проверку документов, автомобилей и грузов на территории региона.

Кроме того, мы рассказывали о том, что произойдет, если вся власть перейдет военным. Силовики получат право изымать имущество для нужд обороны и контролировать всю публичную информацию.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.