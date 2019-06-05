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Текст речи Зеленского в ЕС совпал с тезисами Порошенко на съезде партии: что показало расследование

5 июня, 22:02

В Администрации президента инициировали служебное расследование из-за идентичных фрагментов в выступлениях Владимира Зеленского и Петра Порошенко

Фото: Сегодня

Заместитель главы Администрации президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления президента Владимира Зеленского во время визита в Брюссель на совместном брифинге с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность". Об этом сообщили в пресс-службе АП.

"Предварительно установлено, что сотрудники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга Президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко.

При этом содержание и повестка дня переговоров Владимира Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировались отдельно сотрудниками Администрации президента Украины. Поэтому представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые президент Владимир Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины.

В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы", – говорится в сообщении пресс-службы АП.

В заявлении добавили, что в АП расценивают это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Брюссель встретился с президентом европейского Совета Дональдом Туском и подтвердил неизменность европейского курса Украины.

Напомним, в среду, 5 июня, в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии, Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини.


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Тег президент, брюссель, Порошенко, АП, Зеленский, Владимир Зеленский, МИД Украины, президент Украины

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