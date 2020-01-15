Телеканал "Украина" покажет расследование "По следам Андрея Геруса"

На телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж-расследование "По следам Андрея Геруса".

Авторы программы выясняли – кто обеспечивает охрану народного депутата Украины и почему сам Андрей Герус утверждает, что водитель, который его возит, делает это "на добровольных основаниях".

/ Фото: Сегодня Реклама

Ранее "Сегодня" писали о том, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко рассказал, как поправки Геруса бьют по энергетике Украины.

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На своей странице в Facebook Ляшко напомнил, что В 2019 году государственная компания "Энергоатом" сократила производство электроэнергии на 1,6%, что привело к существенным потерям для госбюджета Украины.

По словам лидера Радикальной партии, это – потерянные национальным производителем миллиарды гривен дохода, тысячи оставшихся без работы украинцев и огромные потери для бюджетов всех уровней.

Также ранее сообщалось, что НАБУ начало расследование относительно действий нардепа Геруса.

Ранее мы писали, что суды обязали силовиков открыть уголовное дело против Андрея Геруса за госизмену и злоупотребление властью.

3 декабря Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению лидера Радикальной партии Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.

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