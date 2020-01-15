Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,03
26,69

Телеканал "Украина" покажет расследование "По следам Андрея Геруса"

15 января, 18:16

Журналисты расскажут, кто обеспечивает депутату охрану

На телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж-расследование "По следам Андрея Геруса".

Авторы программы выясняли – кто обеспечивает охрану народного депутата Украины и почему сам Андрей Герус утверждает, что водитель, который его возит, делает это "на добровольных основаниях".

/ Фото: Сегодня

Реклама

Ранее "Сегодня" писали о том, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко рассказал, как поправки Геруса бьют по энергетике Украины.

В тренде
Это может всколыхнуть Европу: эксперт о трагедии в Иране и деле MH17

На своей странице в Facebook Ляшко напомнил, что В 2019 году государственная компания "Энергоатом" сократила производство электроэнергии на 1,6%, что привело к существенным потерям для госбюджета Украины.

По словам лидера Радикальной партии, это – потерянные национальным производителем миллиарды гривен дохода, тысячи оставшихся без работы украинцев и огромные потери для бюджетов всех уровней.

Также ранее сообщалось, что НАБУ начало расследование относительно действий нардепа Геруса.

Ранее мы писали, что суды обязали силовиков открыть уголовное дело против Андрея Геруса за госизмену и злоупотребление властью.

3 декабря Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению лидера Радикальной партии Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

расследование Андрей Герус репортаж трк украина

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)Политика
"Не было зарплаты в 300 000": Найем объяснил космические суммы в декларацииЭкономика
Еще один
Еще один "Слуга народа" расслабился и задремал в Раде: видеоПолитика
Огромные премии в Кабмине: Разумков требует объяснений от Гончарука
Огромные премии в Кабмине: Разумков требует объяснений от ГончарукаЭкономика
Зеленский и Трюдо договорились о дальнейших совместных действиях в связи с авиакатастрофой в Иране
Зеленский и Трюдо договорились о дальнейших совместных действиях в связи с авиакатастрофой в ИранеПолитика
Зеленский сутки возвращался в Украину из Омана: на Банковой дали объяснение
Зеленский сутки возвращался в Украину из Омана: на Банковой дали объяснениеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...