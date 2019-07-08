Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости политики

Телемост Россия-Украина: появилась реакция Кремля

8 июля, 13:12

Российские власти не признали общий эфир с Украиной пропагандистской и манипулятивной акцией

Дмитрий Песков, Сергей Ларов, Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/REUTERS
Дмитрий Песков, Сергей Ларов, Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/REUTERS.

Телемост, который один из украинских телеканалов планирует провести с кремлевским пропагандистским каналом "Россия 24", и который уже осудил президент Украины Владимир Зеленский, является не пропагандистской акцией, а проявлением "общения двух народов".

Так считают в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что российские власти приветствуют общий телеэфир двух стран.

"Это инициатива двух телеканалов, которую, с нашей точки зрения, можно только приветствовать. Несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял, это общение и прямо, и опосредованно продолжается", – заявил он журналистам 8 июля.

По словам Пескова, что подобная инициатива "заслуживает высокой оценки".

О телемосте ранее объявил известный российский пропагандист Дмитрий Киселев, уточнив, что он состоится в рамках передачи "Надо поговорить" 12 июля.

Напомним, ранее в Национальном совете по телерадиовещанию пригрозили ответственностью украинским телеканалам и провайдерам, которые будут транслировать общий эфир с "Россия-1".

Мы также писали, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал наказать и лишить лицензии телеканал, который намерен сделать прямое включение с российским "Россия-24", 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Песков, телемост, Россия 24, NewsOne

Вы сейчас просматриваете новость " Телемост Россия-Украина: появилась реакция Кремля". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский примет официальное решение о телемосте с Россией

Сегодня, 12:45

Президент проводит совещание, чтобы защитить национальную и информационную безопасность страны

"Дешевая манипуляция": в СНБО отреагировали на телемост России с Украиной

Сегодня, 10:43

Российский пропагандист Киселев анонсировал прямое включение с Украиной на 12 июля

"Надо поговорить": Нацсовет по телерадиовещанию готовит реакцию на телемост с Россией

Сегодня, 11:45

Нацсовет будет решать законность проведения телемоста с Россией

Больше года фейков: стало известно, как Россия готовилась к агрессии в Керченском проливе

11 декабря 2018, 18:42

Кремль достаточно долго добивался более мягкой реакции Запада на провокации в Азовском море

"Как она постарела": Алла Пугачева ужаснула поклонников

"Назвал меня оскорбительно": Супрун ответила на слова Зеленского

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Кухня на 2-х квадратных метрах: стильные идеи

Лидер "Слуги народа" ответил, когда заговорит на украинском языке

Кравчук рассказал, кто принял решение построить АЭС под Киевом

Президент FIA рассказал о состоянии Шумахера

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

У Насти Каменских заметили признаки токсикоза

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Простой способ удалить царапины

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Президент Ильвес: время Google и Facebook истекло

Дочь выселила Клару Новикову из квартиры

В роддоме Житомира одновременно родили дочек свекровь и невестка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь