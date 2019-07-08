Телемост Россия-Украина: появилась реакция Кремля
Российские власти не признали общий эфир с Украиной пропагандистской и манипулятивной акцией
Телемост, который один из украинских телеканалов планирует провести с кремлевским пропагандистским каналом "Россия 24", и который уже осудил президент Украины Владимир Зеленский, является не пропагандистской акцией, а проявлением "общения двух народов".
Так считают в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что российские власти приветствуют общий телеэфир двух стран.
"Это инициатива двух телеканалов, которую, с нашей точки зрения, можно только приветствовать. Несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял, это общение и прямо, и опосредованно продолжается", – заявил он журналистам 8 июля.
По словам Пескова, что подобная инициатива "заслуживает высокой оценки".
О телемосте ранее объявил известный российский пропагандист Дмитрий Киселев, уточнив, что он состоится в рамках передачи "Надо поговорить" 12 июля.
Напомним, ранее в Национальном совете по телерадиовещанию пригрозили ответственностью украинским телеканалам и провайдерам, которые будут транслировать общий эфир с "Россия-1".
Мы также писали, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал наказать и лишить лицензии телеканал, который намерен сделать прямое включение с российским "Россия-24",
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