Теракт в Луцке: Зеленский поблагодарил силовиков

Президент Владимир Зеленский, которого уже похвалили за переговоры с террористом, поблагодарил правоохранителей за проделанную работу по освобождению заложников.

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Об этом он сказал на традиционном селекторном совещании, передает Офис главы государства.

Отдельное внимание на совещании уделил правоохранительным органам.

"Спасибо всем спецслужбам, правоохранителям: Службе безопасности, Министерству внутренних дел, Нацгвардии – всем, кто вчера так хорошо сработал в операции по освобождению заложников", – сказал Зеленский.

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Президенту доложили, что сейчас правоохранители несут усиленную службу в местах, где поступают сообщения о минировании.

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Напомним, утром, 21 июля, Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался. Из заложников никто не пострадал. Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров с "луцким террористом". Стоит отметить, что с силовиками он общался всего по 10-15 секунд и бросал телефон, а с главой государства говорил 10 минут.

Зеленский также выполнил одно условие "луцкого террориста". Отметим, что Кривош требовал изначально, чтобы представители разных органов власти записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они – террористы в законе. А также, чтобы президент опубликовал видеообращение с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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