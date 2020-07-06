Точно не русский: в СНБО рассказали, какой второй язык нужен Украине

Русский язык не может быть вторым государственным в Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, который также отметил, что выборы на Донбассе сейчас невозможны.

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"Вопрос языка – это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может – не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине – это должен быть только государственный украинский язык", - сказал он в интервью "Украинской правде".

При этом, как отметил секретарь СНБО, в Украине должен быть и второй язык.

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"Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь", - сказал он.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность заполнения документов на русском языке на Донбассе в будущем.

Как известно, 25 апреля Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Теперь в Украине во всех сферах жизнедеятельности будет функционировать государственный язык, а госчиновники должны будут обязательно им владеть. Интернет-СМИ обязаны иметь украиноязычную версию.

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