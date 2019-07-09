Зеленский не видит проблемы в возможности заполнения документов на русском языке на Донбассе

Президент подчеркнул, что проблем с употреблением русского языка в Украине нет

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленскийдопускает возможность заполнения документов на русском языке на Донбассе в будущем.

Об этом сообщили Українські Новини.

"Если будет у дончан какая-то специальная просьба, что для них важно, чтобы они там документы могли, например, заполнить на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что проблем с употреблением русского языка в Украине нет.

Он сказал, что в Украине человек может говорить так, как хочет.

Как сообщалось, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Донецкой и Луганской областей.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что слова главы Офиса президента Андрея Богдана о русском языке для Донбасса нужно трактовать как его личное мнение.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий раскритиковал заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что русский может получить статус регионального языка на Донбассе. Об этом он сказал на заседании Согласительного совета.Он напомнил, что недавно парламент принял закон о едином государственном языке.

Как мы уже писали, в октябре прошлого года депутаты Херсонского городского совета отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Как известно, 25 апреля Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Теперь в Украине во всех сферах жизнедеятельности будет функционировать государственный язык, а госчиновники должны будут обязательно им владеть. Интернет-СМИ обязаны иметь украиноязычную версию.

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