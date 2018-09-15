"Только Путин может принять такое решение": Денисова требует допустить ее к Балуху

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует у российских властей, чтобы ее немедленно допустили к политзаключенному Владимиру Балуху. Об этом она написала в субботу, 15 сентября, на своей странице в Facebook.

По ее словам, после избиения украинского политзаключенного в симферопольском СИЗО Татьяна Москалькова заявила, что Балух якобы сам спровоцировал конфликт.



"Татьяна Москалькова говорит, что его должны наказать. Не сделали этого только "учитывая его состояние", – написала Денисова.

Она также отметила, что Балуха скоро этапируют и предположила, что в дороге с ним может что-то случиться.

"Скоро Владимира Балуха этапируют. Я уверена, что апелляционную жалобу оккупационный и самых несправедливый суд в мире отклонит. Страшна не только колония, но и путь к ней. "Потеряют" по дороге и никто его больше не увидит", – написала украинский омбудсмен.

Людмила Денисова уверена, что только Путин сможет разрешить посетить украинского политзаключенного Балуха, к которому она готова выехать в любую минуту.

"По моей просьбе посещения Владимира Балуха и Кирилла Вышинского на условиях синхронности, Татьяна Москалькова заверила, что обратилась за предоставлением разрешения ко всем причастным органам. Я жду, но понимаю: только Путин может принять такое решение. Поэтому, требую немедленно допустить меня к Владимиру Балуху! В любую минуту я готова выехать к нему!", – написала Денисова.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на избиение Балуха и заявили, что передадут доказательства его избиения в суды.

Ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза сообщил, что украинского активиста Владимира Балуха в симферопольском СИЗО избили и пригрозили убить.

Также подконтрольный оккупационным властям Верховный суд Крыма отклонил апелляцию Балуха на отказ в условно-досрочном освобождении, вынесенный 13 августа Железнодорожным районным судом Симферополя. Объясняя свой вердикт, суд сослался на характеристику Балуха, поданную администрацией крымского СИЗО, где его противозаконно удерживают. Динзе считает такое решение суда незаконным, поскольку данную характеристику предыдущий суд не исследовал, а сторона защиты узнала о ней на самом заседании и не могла ее обжаловать.