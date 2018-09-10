Суд Крыма незаконно отказал политзаключенному Балуху в УДО

Подконтрольный оккупационным властям Верховный суд Крыма использовал неиспользованные ранее доказательства, с которыми, к тому же, не ознакомили адвоката Балуха

Подконтрольный оккупационным властям Верховный суд Крыма отклонил апелляцию украинского политзаключенного Владимира Балуха на отказ в условно-досрочном освобождении, вынесенный 13 августа Железнодорожным районным судом Симферополя, пишет "Крым.Реалии".

Его адвокат Ольга Динзе отметила, что на заседании 10 августа ее подзащитный находился по видеосвязи.

Объясняя свой вердикт, суд сослался на характеристику Балуха, поданную администрацией крымского СИЗО, где его противозаконно удерживают. Динзе считает такое решение суда незаконным, поскольку данную характеристику предыдущий суд не исследовал, а сторона защиты узнала о ней на самом заседании и не могла ее обжаловать.

Она допускает, что ссылаться на характеристику политзаключенного судья решил из-за его поведения в судебном заседании.

После того, как обвинитель назвал "обоснованным и законным" решение Железнодорожного суда, "Владимир вспыхнул, начал кричать и ругаться на прокурора", говорит его адвокат.

"За прокурора вступился судья и решил отключить связь с СИЗО, фактически удалив Балуха с заседания", – добавила Ольга Динзе.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова предложила своей российской коллеге "обменяться" визитами к политзаключенным.

Также мы писали о том, что заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал о состоянии, в котором находится Владимира Балуха.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко осудил приговор, вынесенный Балуху – 5 лет лишения свободы.