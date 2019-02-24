Топ-тема недели: пятая годовщина начала российской агрессии против Украины

Верховная Рада собралась на специальное заседание, а президент Европейского Совета Дональд Туск выступил с речью

Фото: president.gov.ua

Топ-тема недели: пятая годовщина начала российской агрессии против Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2f2/aaa/5c72f2aaae996.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2f2/aaa/5c72f2aaae996.jpeg 2019-02-24T21:39:00+02:00 Политика Верховная Рада собралась на специальное заседание, а президент Европейского Совета Дональд Туск выступил с речью

Пятая годовщина начала российской агрессии против Украины – стала топ-темой недели. Верховная Рада собралась на специальное заседание, а президент Европейского Совета Дональд Туск выступил с речью, которую уже окрестили исторической.

С трибуны Туск, от имени Евросоюза, осудил аннексию Крыма и подчеркнул важность сохранения антироссийских санкций. В свою очередь, президент Порошенко подчеркнул, что успех страны – в единстве.

"Кремль обречен на поражение. За 5 лет он не смог добиться в Украине никаких из поставленных целей и тактически, друзья, мы уже выиграли, когда добьемся окончательной и стратегической победы? – ответ на этот вопрос зависит от нашего единства. Скептикам, некоторые сидят в этом зале, а некоторые "зрадофилы" бегают по телеэфирам и говорят – никогда Украину не примут в ЕС. Никогда она не будет членом НАТО. – Друзья мои, подчеркиваю – и примут и будет", – заявил Порошенко.

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"Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства. Нет справедливой Европы без независимой Украины, нет безопасной Европы без безопасной Украины, а проще говоря – нет Европы без Украины", – отметил Дональд Туск, президент Совета Европы.

Выступление Дональда Туска – это подтверждение европейского будущего Украины, считает лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"В его выступлении четко прозвучало ясное видение нашего европейского будущего. За последние пять лет Украина не только устояла против прямой российской агрессии. Украина обнаружила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы. "Нет Европы без Украины", сказал сегодня Дональд Туск. Это – великие слова. Добавлю: Украина – это ключ к будущему Европы", – отметил политик.

Как сообщалось, 19 февраля утром Порошенко и Туск почтили память Героев Небесной Сотни.

А на встрече с Порошенко Туск заявил, что продолжение реформ – лучшее уважение Небесной Сотни. По его словам, в Украине проводятся реформы, которые являются эффективными, и украинцы защищают свой народ от очень циничной и бездумной агрессии.

Как рассказывал российский политолог Андрей Пионтковский, России не получилось силой взять Украину, поэтому у Путина появился другой вариант. Москва готовится вмешаться в выборы в Украине, ибо военным путем вернуть соседей в сферу своего влияния уже не получится. Для этого она намерена использовать украинцев, живущих в РФ, а также на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

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