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Трамп едет в Европу: добьются ли США отмены "Северного потока – 2"

Сегодня, 16:55

Достичь такой цели ранее не удавалось никому из предыдущих американских президентов

Дональд Трамп

Дональд Трамп / Фото: AFP

В этом месяце американский президент Дональд Трамп планирует посетить Европу, чтобы добиться отмены строительства российского газопровода "Северный поток-2", против которого он планирует ввести санкции.

Достичь этой цели прежде не удавалось никому из его предшественников, пишет "Радио Свобода".

Читайте также: США vs "Северный поток – 2": когда Трамп введет санкции против российской трубы

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Стоит отметить, что Белый дом с 1960-х годов безуспешно пытается помешать прокладке трубопроводов для экспорта российской нефти и газа.

И даже более того, когда Белый дом попытался остановить такие кремлевские энергетические проекты, как нефтепровод "Дружба" в 1960-х и газопровод "Братство" в 1980-х, европейские лидеры обвинили Вашингтон во вмешательстве в их внутренние дела.

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Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Так, европейское турне Трампа начнется 31 августа с визита в Польше, откуда он 2 сентября прибудет в Данию, которая, напомним, не дал России разрешение на строительство трубопровода через свою часть Балтийского моря.

Пока что несмотря на все усилия Белого дома, европейские компании Shell, OMV и Wintershall продолжают финансировать проект.

Стоит отметить, что ряд политологов уверены, что после прокладки российской "трубы" Европа станет еще более зависимой от Кремля. К тому же, это прямо повлияет на транзит газа через территорию Украины.

Напомним, в мае министр энергетики США Рик Перри посетил Украину, где встретился с премьер-министром Владимиром Гройсманом, заверив его в том, что Вашингтон выступают против строительства российского газопровода "Северного потока – 2".

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