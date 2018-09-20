Трамп нанес по России дополнительный санкционный удар

Сегодня, 19:36

Теперь налагать санкции на Россию могут министр финансов и госсекретарь США

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил министру финансов и госсекретарю дополнительные полномочия для дальнейшей имплементации санкций в отношении России.

Как сообщается на сайте Белого дома, о подписании соответствующего указа глава Белого дома 20 сентября уведомил спикеров Сената и Палаты представителей США.

"Указ предоставляет правительственным департаментам и агентствам возможность предпринимать необходимые меры в рамках их полномочий, дабы удостовериться в имплементации данных ограничительных мер в полной мере", – гласит пресс-релиз на сайте Белого дома.

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В частности, санкции запретят некоторые финансовые операции, выдачу лицензий на экспорт, а также будут включать конфискацию имущества, и отказ в выдаче виз и во въезде на территорию США. Кроме того, они могут затронуть и ближайших соратников тех, кто попадет в санкционный список.

Согласно подписанному указу, на глав Минфина и Госдепартамента США Стивена Мнучина и Майка Помпео распространяются все президентские полномочия в рамках законов О международных чрезвычайных экономических полномочиях, О противостоянии противникам Америки путем санкций и О поддержке свободы Украины.

Напомним, в январе Соединенные Штаты расширили санкции в отношении России.

Кроме того, в Госдепартаменте сообщили о готовности наложить на РФ дополнительные санкции из-за нежелания Москвы показывать свою химический арсенал.

В ответ на это в Кремле обещали реагировать на новые санкции США после их вступления в силу.
Трамп, санкции против России , санкционный список

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Источник:

"Сегодня"

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