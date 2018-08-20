Будем делать, как Путин: в Кремле прокомментировали масштабные санкции США

Кремль будет реагировать на новые санкции США после их вступления в силу, и руководствуясь интересами страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не будем забегать вперед, будем делать то, что всегда делает президент России, он делает то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны… Давайте дождемся того, что будет, если это будет, и уже потом только будем руководствоваться, в первую очередь, интересами Российской Федерации", – сказал он.

Напомним, 8 августа Госдеп заявил о введении нового пакета санкций против России за использование химического оружия в Британии.

Также в Москве готовятся к принятию "адского" закона о санкциях против России авторства сразу шести сенаторов из Республиканской и Демократической партии: демократов – Роберта Менендеса, Бена Кардина и Джин Шахин; и республиканцев – Линдси Грэма, Кори Гарднера и Джона Маккейна. Документ, среди прочего, запрещает резидентам США участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу, и предлагает заморозить собственность в США одного или нескольких финансовых институтов, в частности российских банков: ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Банк Москвы.

Помимо этого сенаторы предлагают подготовить доклад о личном состоянии Владимира Путина и признать законодательно: что Россия спонсирует терроризм; от Трампа – чтобы он потребовал от России вернуть Крым и осудил вмешательство Москвы в американские выборы.

Помимо DESKAA в Конгрессе зарегистрирован похожий Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act (DETER Act) авторства сенаторов республиканца Марко Рубио и демократа Криса Ван Холлена.

Также Администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".