Россия не позволила проверить свои запасы химоружия, Вашингтон готовит жесткие санкции – СМИ

Сегодня, 21:23

Россия также не предоставила гарантий того, что она больше не будет применять нервнопаралитические вещества

Фото: Pixabay, goodfreephotos.com
Фото: Pixabay, goodfreephotos.com

Помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что Россия не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химоружия, и США готовят к ноябрю "жесткий" второй пакет санкций.

"Мы планируем ввести в действие очень жесткий второй пакет санкций", – приводит агентство Blumberg ее слова, сказанные во время слушаний в палате представителей США.

Согласно ее утверждениям, Россия также не предоставила гарантий того, что она больше не будет применять нервно-паралитические вещества.

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Она уточнила, что в ноябре истекает срок с введением нового пакета санкций против РФ – в соответствии с условиями закона 1991 года о ликвидации химического и биологического оружия (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act).

В свою очередь Blumberg отмечает со ссылкой на американских официальных лиц, что новый пакет санкций, который может быть введен против России в ноябре, будет включать ограничительные меры в банковской сфере, в сфере реализации Россией оборонной продукции, а также в вопросах оказания Вашингтоном финансовой помощи.

Blumberg напоминает, что эти санкции имеют отношения к инциденту в британском Солсбери.

Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых вполне обоснованно подозревают в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, будут арестованы Великобританией или ее союзниками в случае выезда за пределы РФ.

Министр подтвердил слова британского премьера Терезы Мэй о том, именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое министерство обороны".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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