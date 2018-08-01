США готовят для России санкции "из ада"

Сегодня, 12:11

Сенатор рассказал о новом пакете ограничений для РФ

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

США готовят новые санкции против России из-за вмешательства Кремля в президентские выборы в США. Об этом рассказал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм. Ранее также влиятельный сенатор из Демократической партии Боб Менендес объявил, что в скором времени представят законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.

По его словам Грэма, санкционный проект будет представлен уже в четверг, 2 августа.

"Я представлю законопроект о санкциях против России, в котором есть все. Это будет законопроект о санкциях "из ада". Любую другую страну, которая попытается вмешиваться в наши выборы, должна постигнуть та же участь", - передает заявление сенатора Global News.

В то же время Грэм отметил, что нынешних санкций, введенных против РФ, недостаточно для того, чтобы "Москва остановилась".

Напомним, сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен продвигают собственный законопроект о санкциях, направленный против России. Законопроект был представлен еще в январе, он предполагает введение санкций против России в том случае, если американские спецслужбы установят, что страна вмешивалась в промежуточные выборы в США, которые пройдут в ноябре 2018 года.

В свою очередь, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказывает уверенность, что Российская Федерация будет пытаться вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США. По мнению Трампа, Россия не хочет видеть его президентом.
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