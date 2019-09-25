Трамп посоветовал Зеленскому встретиться с Путиным

«Вы недавно добились прогресса с Россией» - сказал Трамп

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп надеется, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин смогут встретиться и решить проблемы, существующие в российско-украинских отношениях.

"Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы", – сказал Трамп во время встречи в Нью-Йорке "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Он также констатировал, что Киеву и Москве удалось недавно добиться прогресса в отношениях. "Вы недавно добились прогресса с Россией", – сказал Трамп. "И продолжайте делать это", – посоветовал американский лидер.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий является его первоочередными задачами, но не ценой жизней украинских граждан и права Украины на собственный выбор. Об этом он сказал во время своего выступления в среду в рамках общих дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, во время участия в Диалоге лидеров на Саммите ООН по целям устойчивого развития Зеленский заявил, что развитию Украины мешает война в результате российской агрессии. Президент напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса в Украине разрушены критически важная инфраструктура и промышленные объекты.

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Напомним, глава государства прибыл в США 23 сентября, однако встречи начались у него 24-го. Так, за вчерашний день он успел переговорить на полях Генассамблеи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым, канцлером Германии Ангелой Меркель, исполнительным директором компании Uber Technologies Дарой Хосровшахи, премьером Чехии Андреем Бабишем, с премьером Швеции Штефаном Левеном.

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Состоялась даже короткая встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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