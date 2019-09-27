Трамп сделал еще одно заявление о телефонном разговоре с Зеленским

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь прокомментировал свой разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

"У меня был простой и очень приятный разговор с новым президентом Украины, это не могло быть лучше или более уважительно, а Фейковые СМИ и демократы, работая в команде, обманным путем заставили его (разговор, – Ред.) выглядеть плохо. Это было не плохо, это было очень законно и очень хорошо. Продолжающаяся охота на ведьм!", - написал американский президент в Twitter.

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Отметим, Дональд Трамп сутверждает: слова политика Владимира Зеленского о том, что в телефонном разговоре между ними 25 июля на президента Украины не оказывалось никакого давления, являются лучшим доказательством в подтверждение правоты американского лидера.

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Ранее мы передавали: президент США Дональд Трамп считает, что члены Демократической партии США пытались давить на украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленскогодля возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Президенты США и Украины это отрицали, но в итоге одобрили публикацию стенограммы их беседы, которая появилась на сайте Белого дома 25 сентября. С переводом документа вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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