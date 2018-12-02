Трюдо обратился к Путину из-за ситуации в Украине

Мировые лидеры продолжают давить на хозяина Кремля в связи с агрессией в Керченском проливе

На саммите Большой двадцатки (G20) в Буэнос-Айресе снова призвали президента РФ Владимира Путина освободить украинских моряков, захваченных в Азовском море. На этот раз выступил с обращением премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По его словам, при первой встрече на саммите ему лично удалось пообщаться с российским лидером и он затронул конфликт в Керченском проливе.

"Я воспользовался моментом, чтобы непосредственного поговорить с президентом Путиным с целью давления на него в связи с нашей озабоченностью относительно ситуации в Азовском море и судьбы украинских моряков, которые были взяты в плен. Я попросил его освободить украинских моряков и дать возможность свободного прохождения судов в Азовское море", – сказал Трюдо.

Отметим, что на полях саммита Керченский кризис с Путиным обсуждала и Меркель. Как сообщал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт по итогам встречи, канцлер Германии с президентом РФ договорились задействовать "нормандский формат" для разрешения кризиса на Азове.

Также ситуацию в Украине и Сирии с Путиным обсудил и Макрон. Президент Франции отметил, что хотел бы обсудить с российским коллегой выполнение Минских соглашений, вопросы кибербезопасности, а также общий уровень архитектуры безопасности в Европе

В свою очередь сам Путин отказался обсуждать вопрос обмена захваченных украинских моряков. Глава России также заявил о том, что Москва "пойдет по пути либерализации" пребывания украинских граждан на территории страны.