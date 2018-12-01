Меркель обсудила с Путиным Керченский кризис: стало известно, о чем говорили

Сегодня, 19:58

Стороны решили использовать в ситуации "нормандский формат"

Фото: gettyimages
Фото: gettyimages

Канцлер Германии Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин договорились задействовать "нормандский формат" в кризисе на Азове.

Соответствующее соглашение было достигнуто на встрече в рамках рабочего завтрака в Буэнос-Айресе, где проходит саммит G20, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт

"Москва и Берлин договорились подключить к разрешению керченского кризиса "нормандский формат" – дипломатическую группу высокопоставленных представителей четырех стран – Германии, России, Украины и Франции", – цитирует издание Зайберта.

По его словам, канцлер ФРГ еще раз выразила обеспокоенность обострением ситуации в Керченском проливе и выступила в поддержку свободы судоходства в Азовском море.

Помимо войны в Украине, стороны обсудили также гражданскую войну в Сирии. Политики подтвердили приверженность договоренностям, достигнутым в конце октября в Стамбуле в рамках саммита с участием России, Германии, Турции и Франции.

Напомним, 30 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе проходит 13 саммит G20

Ранее американский президент Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за агрессии РФ против Украины в Черном море.
Путин, Меркель, Керченский пролив, нормандский формат, Азовский кризис
Источник:

Deutsche Welle

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