Меркель обсудила с Путиным Керченский кризис: стало известно, о чем говорили

Канцлер Германии Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин договорились задействовать "нормандский формат" в кризисе на Азове.

Соответствующее соглашение было достигнуто на встрече в рамках рабочего завтрака в Буэнос-Айресе, где проходит саммит G20, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт

"Москва и Берлин договорились подключить к разрешению керченского кризиса "нормандский формат" – дипломатическую группу высокопоставленных представителей четырех стран – Германии, России, Украины и Франции", – цитирует издание Зайберта.

По его словам, канцлер ФРГ еще раз выразила обеспокоенность обострением ситуации в Керченском проливе и выступила в поддержку свободы судоходства в Азовском море.

Помимо войны в Украине, стороны обсудили также гражданскую войну в Сирии. Политики подтвердили приверженность договоренностям, достигнутым в конце октября в Стамбуле в рамках саммита с участием России, Германии, Турции и Франции.

Напомним, 30 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе проходит 13 саммит G20.

Ранее американский президент Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за агрессии РФ против Украины в Черном море.