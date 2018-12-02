Путин отказался обсуждать вопрос обмена захваченых украинских моряков

Глава России также заявил о том, что Москва "пойдет по пути либерализации" пребывания украинских граждан на территории страны

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что вопрос обмена украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива, пока не стоит. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Пока вопросы об обмене не стоят, и украинская сторона таких вопросов не поднимала", – заявил он.

"Но сейчас об этом и говорить-то рано – сейчас идет следствие, нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах", – сказал Путин.

При этом он отметил, что России "нужно получить полные показания со стороны моряков, все это соответствующим образом оформить, а там видно будет".

В то время как Государственная погранслужба Украины сообщила, что Россия за сутки, 29 ноября, не пустила на свою территорию 40 украинских граждан, глава РФ продолжает настаивать на том, что Москва не будет вводить в ответ на действия Киева никаких ограничений для украинцев. Кроме того, она даже "пойдет по пути либерализации" их пребывания на территории России, заявил Путин.

"Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Кроме того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет", – сказал российский президент.

Как мы писали, юридических инструментов, чтобы быстро вернуть в Украину захваченных Россией в Черном море моряков, совсем немного, и поэтому в ситуации с освобождением пленных украинцев в большей мере сыграют дипломатические и политические инструменты.

Как известно, Россия держит в заложниках уже более 80 украинцев.

Тем временем в Москве проходят немногочисленные одиночные пикеты в поддержку украинских моряков.