"Тупо переписали": Гончарук рассказал о попытке "рейдернуть" помещение Рады

Фото: AFP / Genya SAVILOV

Реклама

Ранее президент Владимир Зеленский издал антирейдерский указ, но до того в Украине процветали схемы незаконного захвата имущества. Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, как злоумышленники пытались завладеть одним из помещений Верховной Рады.

По его словам, злоумышленники хотели рейдернуть одно из помещений парламента полтора года назад, причем "под носом" у Министерства юстиции.

"Представьте себе – хотели рейдернуть одно из помещений Верховной Рады. Не то, что находится на Грушевского, другое, но также большое здание, которое было по соседству с основным центральным офисом Министерства юстиции, которое якобы должно было защищать от рейдерства. И вот, примерно полтора года назад это здание Верховной Рады тупо переписали на какое-то физическое лицо, на простого человека, который, скорее всего, об этом даже не знал. Он был зарегистрирован где-то в Луганской области. Злоумышленники специально это сделали, чтобы наши органы никак не могли понять, реальный ли это человек и существует ли он вообще", – сказал Гончарук в своем влоге "Чашка премьера".

Премьер отметил, что новое руководством Минюста быстро решило данный вопрос, когда узнало об этой схеме.

"Я хочу передать всем схемотозникам – отвыкайте, коррупции и рейдерства в системе юстиции Украины больше не будет", – подчеркнул глава правительства.

Также он рассказал, что злоумышленники незаконным образом пытались захватить землю под Ледовым стадионом в Киеве.

Видео: facebook.com/PMHoncharuk

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине новая власть пытается сделать борьбу с незаконным захватом бизнеса более эффективной, хотя есть мнения, что победить рейдерство в стране без преобразований судебной власти не удастся. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", как решить проблему рейдерства в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама