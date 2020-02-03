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Турецкие миротворцы на Донбассе: эксперт объяснил, почему это может сработать

3 февраля, 13:37

Виталий Рябошапка

Такой вариант для Украины, безусловно, более подходящий, чем миротворцы из Беларуси и Казахстана

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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На фоне визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому следует поднять вопрос участия Анкары в возможной миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом сайту "Сегодня" заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

"Сейчас, ввиду активизации переговоров по разведению войск, вопрос миротворцев, которые могли бы войти в "серые зоны", актуализируется. И Украине самое время его снова поднять в переговорах на самых разных уровнях – как с нашими партнерами и союзниками, так и на переговорах в рамках "нормандского формата", – отметил он.

Мусиенко признал, что решение такого вопроса потребует консенсуса на уровне Совета безопасности ООН.

"Но если говорить в перспективе, то турецкие миротворцы для Украины, безусловно, более подходящий вариант, чем тот, который предлагает Россия, то есть миротворцы из Беларусии Казахстана", – добавил эксперт.

Поскольку Россия не согласится на руководителя из страны НАТО, миротворческую миссию должен возглавить представитель нейтральной страны из Евросоюза. Одной из таких является Швеция.

"Но вот костяк контингента могут составить миротворцы из Турции", – резюмирует Мусиенко.

Подробнее об этом читайте в материале "Донбасс, Крым, новые вооружения: о чем поговорят Зеленский и Эрдоган в Киеве" на нашем сайте.

О целях визита турецкого президента в Украину и его планах вы можете узнать в видеосюжете:

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Турция Донбасс миротворцы мирное регулирование миротворческий контингент Реджеп Эрдоган

Источник: Сегодня

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