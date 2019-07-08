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Туск об Украине: В Брюсселе на меня смотрели, как на проукраинского маньяка

8 июля, 17:03

Европейский чиновник рассказал, что думает об украинцах и призвал Евросоюз гордиться Украиной

Дональд Туск. Фото: facebook.com/europeancouncilpresident
Дональд Туск. Фото: facebook.com/europeancouncilpresident.

Президент Евросовета Дональд Туск, который на днях побывал в Станице Луганской, рассказал, что на своей должности в Евросоюзе делал все возможное для поддержки Украины, и после ухода со своего поста будет и дальше оставаться союзником и другом.

Об этом он сказал на брифинге после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает "112 Украина".

"Я делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины с остальной Европой. Не все удалось, не всегда я был таким эффективным, как хотел. Простите мне, друзья. Но есть также много причин быть довольными. В Брюсселе кое-кто смотрел на меня, как на проукраинского маньяка, не раз мне говорили это прямо в глаза. Честно говоря, я очень горжусь этим эпитетом. Вы можете всегда на меня рассчитывать", – сказал он.

ЕС должен гордится, что имеет такого партнера как Украину, а также Туск лестно отозвался об украинцах.

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"В моих глазах вы все – герои. Именно такими я видел вас во время Революции достоинства на Майдане, а также потом, когда вы защищали суверенитет и целостность своей страны и одновременно строили современное государство и вводили демократические стандарты. ЕС должен гордиться и быть благодарным за то, что имеет такого партнера. Я горжусь тем, что мы имели возможность работать с вами в контексте общности наших интересов и ценностей. Я буду оставаться вашим другом и союзником, независимо от того, кем я буду в будущем", – подчеркнул президент Евросовета.

Как сообщали новости "Сегодня", во время визита на Донбасс 7 июля Туск заявил, что местное население попало в ловушку российской войны. Он добавил, что провел "хорошие встречи с отважными украинскими солдатами".

Сегодня же Туск вместе с Юнкером и Зеленским участвуют в саммите Украина-ЕС. Глава украинского государства обсудит ряд вопросов с руководством Европейского Союза и будут подписаны ряд соглашений.

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Тег ЕС, Туск, Евросовет

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