"Тянут одеяло на себя": Разумков объяснил причину конфликтов президентов с Радой и Кабмином

Главы государства часто хотят подмять под себя Раду, говорит лидер "Слуги народа"

В партии Зеленского считают, что конфликтов можно будет избежать / Фото: Н. Лазаренко.

В Украине довольно часто конфликт ветвей власти был вызван конфликтом интересов, которые очень редко совпадают с интересами государства.

Об этом лидер пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил в эфире ток-шоу "Оппозиция" на телеканале "Украина" .

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"У нас (существовал) перманентный конфликт между премьером и президентом, между президентом и парламентом, потому что каждый тянул одеяло на себя, вместо того, чтобы заниматься работой непосредственно в зоне своей компетенции и ответственности", – объяснил политик.

По его мнению, многие из заложенных в Конституцию норм не могли конструктивно работать, особенно в случае отсутствия политического интереса в сотрудничестве либо при попытке некоторых политиков остаться у власти, желания влиять на те или иные процессы.

"Когда вертикали власти начнут работать на интересы украинского избирателя, украинского гражданина, тогда у нас и не будет таких дискуссий", – выразил уверенность Разумков.

Он считает, что вопрос политической ответственности должен быть прописан в рамках действующего или измененного законодательства и работать вне зависимости, какая команда находится во властных кабинетах.

Комментируя замечание ведущего ток-шоу, что переход на парламентскую или президентскую форму правления мог бы решить проблему "двоевластия", Разумков заметил, что баланс должен сохраняться.

"К сожалению, Украина видела разные истории, когда президент был сильнее парламента и пытался под себя подмять эту структуру. Здесь – вопрос ответственности, баланса сил и противовесов, который сможет выстроить предохранительные механизмы", – подчеркнул лидер пропрезидентской партии.

В то же время, по его мнению, нужно снять депутатскую неприкосновенность, ввести в действие закон о ВСК с импичментом президента , законодательно оформить процедуру отзыва нардепа, т.е., "сделать возможным то, что прописано в Конституции, чтобы украинский народ влиял на украинскую политику".

Новости "Сегодня" сообщали, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о Временных следственных комиссиях , в который была включена процедура импичмента главе государства.

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