Тюремщики РФ рассказали о том, сколько ежедневно тратят на медобслуживание Сенцова

Сегодня, 13:02

Информацию об истощении Сенцова они отрицают

Фото: AFP
Фото: AFP

Тюремщики РФ заявили, что осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов, объявивший голодовку в колонии, получает поддерживающую терапию, а на его медицинское обеспечение тратится 1100 рублей в сутки. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН России, опровергнув сообщения о том, что состояние здоровья Сенцова ухудшается и он потерял 30 кг веса.

"Осужденному Сенцову в период добровольного отказа от приема пищи оказано 202 медицинские услуги на общую сумму более 45 тысяч рублей. На лекарственное обеспечение данного пациента из федерального бюджета в указанный период затрачено более 95 тысяч рублей", – сообщили во ФСИН.

Таким образом, отметили в службе исполнения наказаний, "на медицинское обеспечение Олега Сенцова тратится 1100 рублей в сутки". Лекарственные препараты для поддержания основных функций и систем организма имеются в медицинской части учреждения в достаточном количестве и ассортименте.

"ФСИН России принимаются все необходимые меры по поддержанию состояния здоровья Олега Сенцова", – подчеркнули во ФСИН.

Напомним, 15 июня украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой не разрешили встретиться с Сенцовым и выдворили из колонии. По ее словам, начальник учреждения отказался объяснить причину своего решения.

Отметим, что позже она обсудила ситуацию с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе, который сказал, что ситуация очень плохая. По его словам, у Сенцова третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. Последний раз, когда его увозили в городскую больницу, врачи хотели приковать его к постели и начать насильственное кормление.

Ранее двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что состояние Олега Сенцова катастрофически ухудшилось.
Россия, здоровье, заключенный, терапия, Сенцов

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Источник:

ТАСС

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