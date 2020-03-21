У Авакова не исключают введение режима ЧП по всей Украине

В случае массового распространения коронавируса COVID-19 власть готова ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины.
Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в пятницу, 20 марта, в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".
По его словам, это чрезвычайные меры.
"Если мы увидим по динамике, что нам такими ограничительными карантинными мерами не удается остановить развитие вируса, тогда президент и И СНБО могут принять решение о введении чрезвычайного положения", – отметил Геращенко.
Геращенко также сравнил пандемию коронавируса с эпидемией испанского гриппа в 1918 – 1919 годах.
"Если в мире заболеет миллиард человек, может погибнуть 50-60 миллионов. Если в Украине заболеет 10 миллионов человек могут погибнуть 500-600 тысяч человек", – предупредил Геращенко.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.
Также мі писали о том, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.
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