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"У нас большая армия потрясающих и теплых людей": Зеленский обратился к украинцам

Сегодня, 00:27

Шоумен обратился к украинцам сразу после официального закрытия голосования

"У нас большая армия потрясающих и теплых людей": Зеленский обратился к украинцам Политика Шоумен обратился к украинцам сразу после официального закрытия голосования

Кандидат в президенты Украины, лидер президентской гонки по результатам первого тура голосования Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к своим соратникам и всем украинцам, которые проголосовали за него.

Зеленский, обратился к украинцам сразу после официального закрытия голосования и публикации предварительных экзит-полов.

"Вам кажется, что вы все в интернете, а мы где-то далеко. Но мы вообще находимся с вами в одной жизни. Мы не в оффлайне, не в онлайне. Сегодня мы вместе. И каждый из нас с вами делает большую работу для того, чтобы наша с вами страна расцвела. Я вам всем страшно благодарен. За то, что поддерживаете, за то, что держите за нас кулаки", – заявил он. 

Также он отметил, что впереди еще много работы.

"У нас такая большая армия потрясающих, уникальных, офигенных, креативных, теплых и добрых людей. Впереди еще много работы. Это первая большая победа. Наша с вами," – отметил он.

Между тем, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины публикует первые официальные данные по итогам голосования в первом туре выборов президента Украины.

ЦИК обработала 1,59% протоколов – это 107 390 голосов. Недействительными признаны 1,24% бюллетеней.

Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 27,22% (29 242 голосов)

Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 17,69% (19 003 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 15,98% (17 163 голосов).

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала.

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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Тег выборы, видео, Зеленский, видеообращение, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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