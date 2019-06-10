"У нас – люди от сохи": Ляшко заявил о планах пройти в Раду и стать спикером

В списке Олега Ляшко – "пахари" из областей, интернатовцы, защитники с фронта, а также юристы, экономисты и международники

Олег Ляшко на съезде презентовал команду, с которой идет на выборы в парламент. Радикальная партия показала, как на самом деле должен выглядеть социальный лифт.

"В парламенте пахать надо!"

"Принципы отбора списка – лучшие из лучших, как я и обещал. Посмотрите на списки других партий. Кого вы там увидите? Одна столичная богема, все, кто не выходят дальше печерских холмов. Что они могут сделать для народа, когда в их списке нет людей "от сохи", нет людей из областей, когда в них нет тех, кто знает жизнь изнутри. В парламенте пахать надо!" – убежден лидер РПЛ.

Список Радикальной партии возглавил сам Олег Ляшко, второе и третье место заняли его заместители – Виктор Галасюк и Андрей Лозовой. Четвертое место у представителя Черновицкой области Инги Маковецкой, пятое – у защитника Родины, полковника ВСУ Ивана Савки, 6-е и 7-е места – у двух побратимов Олега Ляшко, Олега Аверьянова и Сергея Скуратовского, которые, как и он, воспитывались в интернатах и всего в жизни добились сами. На 8-ом – депутат нынешнего созыва от РПЛ Дмитрий Линько, участник освободительных боев на Востоке страны. На 9,10, 11 местах – так же нынешние народные депутаты Алена Кошелева, Виктор Вовк и Алексей Ленский. А на 12-ом – нардеп Георгий Логвинский, известная личность в европейской политике, он, по словам Ляшко, должен усилить работу фракции на международной арене. Также во второй десятке списка представители Волынской, Ровенской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областей Владимир Кравценюк (интернатовец), Сергей Свисталюк, Александр Качур, Татьяна Зеленко, Сергей Крамаренко.

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Не прошли испытание соблазном

Из ныне действующих народных депутатов фракции Радикальной партии в новый список попала только половина. По словам Олега Ляшко, другая половина не прошла испытания "славой, медными трубами, мандатом и соблазнами".

"Минимум половины депутатов не будет в новом списке в ВР. Потому что у меня нет понятий "свой или "не свой". Для меня "свой" – тот, кто выполняет программу РПЛ, кто помнит, что обещал людям, кто честный и ответственный перед людьми. А тот, кто забыл, зачем пришел в парламент, кто решает свои интересы, кому важнее собственный мандат – для меня он чужой", – подчеркнул Ляшко.

При этом, лидер РПЛ дает шанс расти партийцам, которые проявили себя с лучшей стороны за годы работы в команде.

"Мой список – это пример, когда половина проходного списка – это руководители областных парторганизаций. Без блата, денег, без "мохнатой" руки, только потому, что они работали – поэтому они в списке", – подчеркнул Ляшко, добавив, что в списке РПЛ нет ни одного "проданного" толстосумам места.

Три цели команды Ляшко

Олег Ляшко четко очертил задачи, которые ставит перед своей командой в новом парламенте: защита украинского языка и земли, недопущение пророссийского реванша, победа над бедностью.

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"Наша команда идет в парламент для того, чтобы защитить украинскую землю, защитить украинский язык, остановить реванш Москвы, которая своими ногами выбивает двери в наш родной дом. Моя ключевая задача и задача нашей команды в парламенте – победа над бедностью и восстановление мира в Украине, справедливого мира путем победы, а не поражения. Мы в оппозиции к политике поражения и капитуляции, и мы не дадим никому в парламенте забрать наш язык, нашу землю, легализовать террористов, особый статус для Донбасса, легализовать реванш Москвы. В президиуме украинского парламента при Ляшко не будет никого из тех, кто представляет пятую колонну Кремля", – отметил лидер РПЛ.

Ляшко признался, что хочет стать председателем Верховной Рады. Если ему доверят эту должность – обещает провести изменения в Конституцию, которыми сократит число депутатов до 250 человек, наведет порядок, покончит с кнопкодавством.

"Чтобы депутаты не копыта свои двигали к бюджетному корыту, а пальчики подкладывали под сенсорную кнопку и голосовали. Такой порядок и дисциплину наведу в новой Верховной Раде", – подчеркнул лидер РПЛ.

Как сообщали новости "Сегодня", на съезде партии "Европейская солидарность" пятый президент Украины Петр Порошенко представил первую десятку своей партии. В нее вошли, среди прочего, нынешнее руководство парламента, а также военный и певица.

Также президентская политическая сила провела съезд, на котором были озвучены имена первой десятки партии "Слуга народа", которые пойдут на выборы в Верховную Раду. На мероприятии присутствовал и президент Владимир Зеленский.

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