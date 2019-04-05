У Порошенко недовольны, как Зеленский сдал анализы

В президентской команде считают, что их оппонент не выполнил свои обещания относительно медицинских тестов на наркотики и алкоголь

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Порошенко недовольны, как Зеленский сдал анализы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/702/1ba/5ca7021bab0ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/702/1ba/5ca7021bab0ee.jpg 2019-04-05T16:18:43+03:00 Политика В президентской команде считают, что их оппонент не выполнил свои обещания относительно медицинских тестов на наркотики и алкоголь

В команде действующего главы государства Петра Порошенко недовольны тем, как кандидат в президенты Владимир Зеленский сдал анализы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

По его мнению, Зеленский не выполнил свое обещание о сдаче анализов и сдал лишь кровь, в то время как Порошенко прошел медицинские тесты полностью – сдал кровь, мочу и волосы.

"Мы считаем, что кандидат Зеленский не выполнил свои обещания и не сдал анализ так, как это предусмотрено медицинскими протоколами. И от имени штаба уполномочен заявить, что штаб Петра Порошенко еще раз рекомендует Владимиру Зеленскому понять, что предвыборная кампания – это не шоу, это не съемки в кино, а это момент серьезного выбора для страны и для ее граждан. Если Зеленский сам предложил сдавать анализы, то он должен сдавать анализы не понарошку, а всерьез, и не выборочно, а сделать все, что положено по медицинскому протоколу для того, чтобы окончательно исследовать вопрос об алкогольной и наркотической зависимости. Наша позиция такова: если стадион, так стадион, если анализы, так анализы. Этот вопрос надо закрыть как можно скорее", – сказал Медведев и добавил, что оппонент Порошенко не сдал волосы на анализ.

Читайте также Порошенко и Зеленский сдали анализы перед дебатами: все подробности

Напомним, вчера, 3 апреля, Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий. "…все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент".

В свою очередь президент согласился на этой условие и предложил оппоненту прийти 5 апреля к 09:00 в медлабораторию НСК "Олимпийский" и сдать медицинские тесты. Однако Зеленский не явился в указанное место и отправился сдавать анализы в одну из частных киевских клиник. На вопрос о том, что для полноценного анализа, вероятно, нужно сдавать на анализы волосы и ногти, Зеленский отметил: "Скажут – будем".

В итоге президент Украины сдал анализы и экспресс-тесты показали, что в его крови не обнаружено психоактивных веществ. В то же время главврач Киевской городской наркологической клинической больницы Владимир Ярый рассказал подробности, как Порошенко сдавал анализы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " У Порошенко недовольны, как Зеленский сдал анализы". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.