У Порошенко недовольны, как Зеленский сдал анализы
В президентской команде считают, что их оппонент не выполнил свои обещания относительно медицинских тестов на наркотики и алкоголь
В команде действующего главы государства Петра Порошенко недовольны тем, как кандидат в президенты Владимир Зеленский сдал анализы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.
По его мнению, Зеленский не выполнил свое обещание о сдаче анализов и сдал лишь кровь, в то время как Порошенко прошел медицинские тесты полностью – сдал кровь, мочу и волосы.
"Мы считаем, что кандидат Зеленский не выполнил свои обещания и не сдал анализ так, как это предусмотрено медицинскими протоколами. И от имени штаба уполномочен заявить, что штаб Петра Порошенко еще раз рекомендует Владимиру Зеленскому понять, что предвыборная кампания – это не шоу, это не съемки в кино, а это момент серьезного выбора для страны и для ее граждан. Если Зеленский сам предложил сдавать анализы, то он должен сдавать анализы не понарошку, а всерьез, и не выборочно, а сделать все, что положено по медицинскому протоколу для того, чтобы окончательно исследовать вопрос об алкогольной и наркотической зависимости. Наша позиция такова: если стадион, так стадион, если анализы, так анализы. Этот вопрос надо закрыть как можно скорее", – сказал Медведев и добавил, что оппонент Порошенко не сдал волосы на анализ.
Напомним, вчера, 3 апреля, Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий. "…все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент".
В свою очередь президент согласился на этой условие и предложил оппоненту прийти 5 апреля к 09:00 в медлабораторию НСК "Олимпийский" и сдать медицинские тесты. Однако Зеленский не явился в указанное место и отправился сдавать анализы в одну из частных киевских клиник. На вопрос о том, что для полноценного анализа, вероятно, нужно сдавать на анализы волосы и ногти, Зеленский отметил: "Скажут – будем".
В итоге президент Украины сдал анализы и экспресс-тесты показали, что в его крови не обнаружено психоактивных веществ. В то же время главврач Киевской городской наркологической клинической больницы Владимир Ярый рассказал подробности, как Порошенко сдавал анализы.
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