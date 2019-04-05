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Какие анализы сдавал Порошенко: врач сообщил подробности

Сегодня, 11:43

Медицинские исследования приводилось четырьмя медучреждениями Киева, отметил Владимир Ярый

Фото: president.gov.ua
Какие анализы сдавал Порошенко: врач сообщил подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/714/f82/5ca714f824d41.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/714/f82/5ca714f824d41.jpeg Политика Медицинские исследования приводилось четырьмя медучреждениями Киева, отметил Владимир Ярый

Президент Украины Петр Порошенко сдал на анализы в лаборатории на "Олимпийском" кровь, мочу и волосы. Развернутое заключение врачей планируется через два часа после сдачи анализов. Об этом рассказал главврач Киевской городской наркологической клинической больницы Владимир Ярый.

По его словам, исследования приводилось четырьмя медицинскими учреждениями Киева – двумя учреждениями частной формы собственности и двумя коммунальной формы собственности.

"Наркологический осмотр сегодня состоял из двух важных составляющих, в первую очередь – это сам, непосредственно, врачебный осмотр, а также были отобраны биологические среды организма для проведения лабораторного и психологического исследования", – рассказал Ярый.

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Врач объяснил, что более детальное обследование президентских анализов проводится в течение двух часов после их сдачи (ориентировочно результаты будут у врачей в районе 12:00).

"Ровно через два часа после сдачи этого анализа у нас будет полная информация о наличии или отсутствии алкоголя в крови (Порошенко). Более длительный срок занимает процедура обследования волос вместе с волосяным фолликулом. По предварительной информации, эта процедура может длиться даже до двух недель. Мы будем прилагать все усилия, чтобы эту процедуру максимально сократить", – резюмировал главврач.

Напомним, вчера, 4 апреля, внештатный советник и спикер президентского штаба Олег Медведев сообщал, что Порошенко согласился на условия Зеленского. Он надеялся, что и его оппонент придет на "Олимпийский". "В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 09:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков".

Однако, как сегодня стало известно, Зеленский сдал анализы в одной из частных клиник Киева. При этом заявил, что никто не знает о лаборатории на НСК "Олимпийском".

А вот глава государства сдал медицинские тесты в лаборатории стадиона. Позже стало известно из результатов экспресс-теста, что в крови у гаранта не обнаружено психоактивных веществ. Читайте подробней о том, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.


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Тег Порошенко, врач, кровь, волосы, анализы, результаты, моча

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Источник:

УНИАН

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