Какие анализы сдавал Порошенко: врач сообщил подробности
Медицинские исследования приводилось четырьмя медучреждениями Киева, отметил Владимир Ярый
Президент Украины Петр Порошенко сдал на анализы в лаборатории на "Олимпийском" кровь, мочу и волосы. Развернутое заключение врачей планируется через два часа после сдачи анализов. Об этом рассказал главврач Киевской городской наркологической клинической больницы Владимир Ярый.
По его словам, исследования приводилось четырьмя медицинскими учреждениями Киева – двумя учреждениями частной формы собственности и двумя коммунальной формы собственности.
"Наркологический осмотр сегодня состоял из двух важных составляющих, в первую очередь – это сам, непосредственно, врачебный осмотр, а также были отобраны биологические среды организма для проведения лабораторного и психологического исследования", – рассказал Ярый.
Врач объяснил, что более детальное обследование президентских анализов проводится в течение двух часов после их сдачи (ориентировочно результаты будут у врачей в районе 12:00).
"Ровно через два часа после сдачи этого анализа у нас будет полная информация о наличии или отсутствии алкоголя в крови (Порошенко). Более длительный срок занимает процедура обследования волос вместе с волосяным фолликулом. По предварительной информации, эта процедура может длиться даже до двух недель. Мы будем прилагать все усилия, чтобы эту процедуру максимально сократить", – резюмировал главврач.
Напомним, вчера, 4 апреля, внештатный советник и спикер президентского штаба Олег Медведев сообщал, что Порошенко согласился на условия Зеленского. Он надеялся, что и его оппонент придет на "Олимпийский". "В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 09:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков".
Однако, как сегодня стало известно, Зеленский сдал анализы в одной из частных клиник Киева. При этом заявил, что никто не знает о лаборатории на НСК "Олимпийском".
А вот глава государства сдал медицинские тесты в лаборатории стадиона. Позже стало известно из результатов экспресс-теста, что в крови у гаранта не обнаружено психоактивных веществ. Читайте подробней о том, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.
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