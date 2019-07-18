Встреча Путина и Зеленского: в Кремле уточнили возможную дату

Дмитрий Песков считает, что встреча двух президентов состоится не раньше выборов в Верховную Раду

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится не ранее внеочередных выборов в Верховную Раду, заявил 18 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Давайте согласимся, пока важно дождаться, когда в Украине пройдут выборы", – сказал он на пресс-брифинге.

Одним из обстоятельств, усложняющих обмен политзаключенными между Украиной и Россией, Песков назвал "о различии в людях".

"Кого считают всеми: в Киеве считают одних, в России считают других, и наоборот", – добавил спикер Кремля, при этом отказавшись ответить, имеет ли он в виду в том числе и незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, на прошлой неделе состоялись первые прямые переговоры Зеленского и Путина. Беседа двух президентов длилась около 20 минут.

А перед этим, как уже сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры с участием лидеров США, Германии, Франции и Германии.

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