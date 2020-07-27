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У Путина отказались гарантировать новое перемирие на Донбассе

27 июля, 15:22

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

В Кремле все еще отрицают свою причастность к войне в Украине

Несмотря на неоднократно подтвержденное влияние России на боевиков, которые удерживают под контролем временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, в Кремле это снова отрицают.

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Так, как сообщает ТАСС, 27 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не может выступать гарантом перемирия на Донбассе.

Назвав заключенное с боевиками на недавних переговорах в Минске соглашение о прекращении огня на Донбассе существенным шагом для снижения напряженности на линии соприкосновения, Песков заявил, что Российская Федерация отказывается гарантировать соблюдение перемирия, потому что якобы не является стороной конфликта.

"На уровне "нормандского формата" – это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины", – добавил он.

Напомним, что, по словам командующего Объединенными силами Владимира Кравченко, боевики нарушили перемирие в первый же день.

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Россия Донбасс перемирие режим тишины война на Донбассе Дмитрий Песков

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