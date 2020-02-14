У Путина отреагировали на слухи о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане

Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

В Кремле опровергли слухи СМИ, что якобы в Омане могла быть встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские интернет-ресурсы.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта информация не соответствует действительности. Он назвал враньем слухи, что якобы Зеленский и Патрушев встречались в Омане.

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Как сообщали новости "Сегодня", в СМИ вышел сюжет, что российский чиновник прилетел в ночь на 8 января чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который спустя сутки доставил президента Украины в Киев. В итоге журналисты решили, что у Зеленского с Патрушевы могла быть встреча.

В то же время пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что ее шеф не встречался и не общался с Патрушевым в Омане. Прокомментировал расследование СМИ о визите Зеленского в Оман и глава ОПУ Андрей Ермак. Его удивило, что журналисты выпустили данный сюжет, не имея при этом никаких конкретных фактов и доказательств такой встречи в Омане.

Напомним, президент Украины летал в Оман в начале января этого года вместе со своей супругой, а жили они в шикарном 5-звездочном отеле. Там он провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди. Зеленский рассказал оманским инвесторам о большой приватизации в Украине.

Позже экс-глава Офиса президента Андрей Богдан (еще будучи на данной должности) подтвердил журналистам, что это не был официальный визит. Также СМИ стало известно, что летал Зеленский туда и проживал в пятизвездочном отеле за своей счет.

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