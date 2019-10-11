У Путина ответили на идею Зеленского по миротворцам на Донбассе

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает вариант с введением миротворцев на Донбасс и намерен поднимать этот вопрос в "нормандском формате". В Москве уже отреагировали на его планы.

"Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах", – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отметим, что с такой инициативой глава украинского государства выступил во время пресс-марафона. Он отметил, что миссия ООН для Донбасса – это "одно из направлений, которое и мы будем обсуждать официально в "нормандском формате".

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"Должна быть украинская полиция, должны быть (представители – ред.) ОБСЕ, должны быть на границе между Украиной и Россией и помогать нашим пограничникам и миротворцы. Я думаю, что у нас должно быть совместное обеспечение мира. Тут не выйдет, что только полиция или Служба безопасности", – говорил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский уже озвучил позицию по миротворцам. По его словам, на востоке Украины нельзя допустить российского сценария с замороженным конфликтом под присмотром миротворцев.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выхода и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале 2018 года президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Бывший спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс.

А тем временем смотрите видео, в котором украинские "голубые береты" ООН рассказали о миссиях, рисках, зарплатах и экзотике:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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