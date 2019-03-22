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У Путина раскол с олигархами: в США рассказали о влиянии санкций

Сегодня, 05:17

Санкции США против России больно ударили не только по российской экономике, но и по отношения Кремля с приближенными к нему олигархами. Заместитель помощника госсекретаря Дэвид Пейман пообещал, что ограничительные меры будут только усиливаться. Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки". "Огромные издержки, которые, благодаря нам, понесли российские олигархи, близкие к Кремлю, создали трещины в отношениях в России между олигархами и Кремлем", – сказал он. Пейман отметил, что США вводят санкции не только ради финансовых потерь страны-агрессора, но и для изменения агрессивного поведения России. "И в этом отношении у нас возникло замечательное трансатлантическое единство с нашими европейскими партнерами. Оно было уже в 2014 году. Сейчас уже не 2014 год. Злонамеренное поведение России активизировалось. Было упомянуто вмешательство на выборах, как один пример. Поэтому по мере активизации злонамеренного поведения со стороны России санкции будут усиливаться, и мы будем выступать совместно с нашими европейскими партнерами, чтобы наши санкции дали мультипликативный эффект и оказывалось достаточно сильное давление на Россию, чтобы она несла ответственность за свое злонамеренное поведение", – сказал помощник замгоссекретаря Госдепа. Он добавил, что в таких вопросах, как Крым, Украина, вмешательство на выборах, США должны увидеть положительные изменения со стороны российского правительства и Кремля, прежде чем будет рассмотрен вариант с отменой санкций. Напомним, на днях США ввели санкции против сотрудников ФСБ и восьми российских компаний. Как говорил министр финансов США Стивен Мнучин, Вашингтон не допустит, чтобы российская агрессия против Украины осталась безнаказанной. В то же время экс-посол США в Киеве, сейчас – вице-президент Института мира США Уильям Тэйлор назвал единственный способ вернуть Крым Украине. Он считает, что аннексия полуострова – это не только проблема Украины, но и Запада.

Фото: kremlin.ru.
Фото: kremlin.ru..
У Путина раскол с олигархами: в США рассказали о влиянии санкций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/21d/98c/5c921d98cbcdc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/21d/98c/5c921d98cbcdc.jpg Политика Санкции США против России больно ударили не только по российской экономике, но и по отношения Кремля с приближенными к нему олигархами. Заместитель помощника госсекретаря Дэвид Пейман пообещал, что ограничительные меры будут только усиливаться. Об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки». «Огромные издержки, которые, благодаря нам, понесли российские олигархи, близкие к Кремлю, создали трещины в отношениях в России между олигархами и Кремлем», - сказал он. Пейман отметил, что США вводят санкции не только ради финансовых потерь страны-агрессора, но и для изменения агрессивного поведения России. «И в этом отношении у нас возникло замечательное трансатлантическое единство с нашими европейскими партнерами. Оно было уже в 2014 году. Сейчас уже не 2014 год. Злонамеренное поведение России активизировалось. Было упомянуто вмешательство на выборах, как один пример. Поэтому по мере активизации злонамеренного поведения со стороны России санкции будут усиливаться, и мы будем выступать совместно с нашими европейскими партнерами, чтобы наши санкции дали мультипликативный эффект и оказывалось достаточно сильное давление на Россию, чтобы она несла ответственность за свое злонамеренное поведение», - сказал помощник замгоссекретаря Госдепа. Он добавил, что в таких вопросах, как Крым, Украина, вмешательство на выборах, США должны увидеть положительные изменения со стороны российского правительства и Кремля, прежде чем будет рассмотрен вариант с отменой санкций. Напомним, на днях США ввели санкции против сотрудников ФСБ и восьми российских компаний. Как говорил министр финансов США Стивен Мнучин, Вашингтон не допустит, чтобы российская агрессия против Украины осталась безнаказанной. В то же время экс-посол США в Киеве, сейчас – вице-президент Института мира США Уильям Тэйлор назвал единственный способ вернуть Крым Украине. Он считает, что аннексия полуострова – это не только проблема Украины, но и Запада.

Санкции США против России больно ударили не только по российской экономике, но и по отношения Кремля с приближенными к нему олигархами. Заместитель помощника госсекретаря Дэвид Пейман пообещал, что ограничительные меры будут только усиливаться.

Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".

"Огромные издержки, которые, благодаря нам, понесли российские олигархи, близкие к Кремлю, создали трещины в отношениях в России между олигархами и Кремлем", – сказал он.

Пейман отметил, что США вводят санкции не только ради финансовых потерь страны-агрессора, но и для изменения агрессивного поведения России.

"И в этом отношении у нас возникло замечательное трансатлантическое единство с нашими европейскими партнерами. Оно было уже в 2014 году. Сейчас уже не 2014 год. Злонамеренное поведение России активизировалось. Было упомянуто вмешательство на выборах, как один пример. Поэтому по мере активизации злонамеренного поведения со стороны России санкции будут усиливаться, и мы будем выступать совместно с нашими европейскими партнерами, чтобы наши санкции дали мультипликативный эффект и оказывалось достаточно сильное давление на Россию, чтобы она несла ответственность за свое злонамеренное поведение", – сказал помощник замгоссекретаря Госдепа.

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Он добавил, что в таких вопросах, как Крым, Украина, вмешательство на выборах, США должны увидеть положительные изменения со стороны российского правительства и Кремля, прежде чем будет рассмотрен вариант с отменой санкций.

Напомним, на днях США ввели санкции против сотрудников ФСБ и восьми российских компаний. Как говорил министр финансов США Стивен Мнучин, Вашингтон не допустит, чтобы российская агрессия против Украины осталась безнаказанной.

В то же время экс-посол США в Киеве, сейчас – вице-президент Института мира США Уильям Тэйлор назвал единственный способ вернуть Крым Украине. Он считает, что аннексия полуострова – это не только проблема Украины, но и Запада.

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Тег Россия, США, Путин, санкции, олигархи

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