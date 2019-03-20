В США назвали единственный способ вернуть Крым Украине

Аннексия полуострова – это не только проблема Украины, но и Запада, считает Тэйлор

Уильям Тэйлор. Фото: usip.org.

В США назвали единственный способ вернуть Крым Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/1f7/265/5c91f72657f07.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/1f7/265/5c91f72657f07.jpg 2019-03-20T10:18:00+02:00 Политика Аннексия полуострова – это не только проблема Украины, но и Запада, считает Тэйлор

Только усиление санкций США и Евросоюза в отношении Москвы заставят ее отказаться от оккупации Крыма и он вернется Украине. Уже на сегодняшний день международные ограничительные меры сильно навредили России, хоть и не заставили прекратить агрессию.

Об этом сказал в кулуарах конференции "Крым после пяти лет российской оккупации" в Вашингтоне экс-посол США в Киеве, сейчас – вице-президент Института мира США Уильям Тэйлор, передает Укринформ.

По его словам, аннексия Крыма – это не только проблема Украины, но и Запада, так как были нарушены международные нормы и стандарты, и агрессия РФ нарушила мир в Европе, который был налажен после окончания Второй мировой войны.

"Эти нормы были уничтожены, когда Россия вторглась в Крым. Международное сообщество должно сохранять вопрос Крыма в списке приоритетов своей политической повестки дня. Крым важен не только для людей, которые проживали и проживают на полуострове, Крым важен для другой части Украины, а также для международного сообщества", – сказал Тэйлор.

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В то же время дипломат напомнил, что уже введенные санкции больно ударили и по экономике России, и по "друзьям" Путина, поэтому нужно вводить новые ограничительные меры против большего круга лиц в российском руководстве, а также против отдельных банков в РФ и финансового сектора в более широком контексте.

Также экс-посол напомнил, что ранее уже был подобный прецедент, когда США не признали аннексию Советским Союзом стран Балтии и в итоге они стали членами НАТО и ЕС.

"Поэтому, мы должны действовать так же и последовательно продолжать политику непризнания российской аннексии Крыма", – добавил Тэйлор.

В подобном духе высказывался и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. Он напомнил России об ответственности за оккупацию полуострова и пообещал, что Вашингтон и дальше будет наказывать Россию санкциями.

Как заявлял на днях президент Украины Петр Порошенко, Россия платит высокую цену за оккупацию Крыма. Так, например, агентство Bloomberg уже подсчитало убытки России за время аннексии Крыма. По этим данным, потери Кремля составляют 150 млрд долларов, большая часть которых вызвана санкциямиСША и Евросоюза. С 2014 года "черный список" лиц и российских компаний, на которых распространяются ограничения, превысил 700.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе незаконный "крымский референдум" не признает и ООН. А вот тот же Аксенов признал, что захватом Крыма руководил лично Путин.

Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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