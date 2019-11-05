У Путина сделали заявление по захваченным украинским кораблям

Украина направила ноту российской стороне с требованием указать время и координаты места, где она может забрать свои корабли

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Вопросами возвращения незаконно захваченных Россией украинских кораблей занимается Министерство иностранных дел РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это все темы для обсуждения по дипломатическим каналам, поэтому я рекомендую обратиться в МИД (РФ) по этой теме", - сказал Песков.

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Так он прокомментировал информацию о том, что Украина направила ноту российской стороне с требованием указать время и координаты места, где она может забрать свои корабли, и ответил на вопрос, при каких условиях Киев может это сделать.

Напомним, 25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, всего 24 человека.

В рамках обмена пленными 8 сентября арестованные украинские моряки, а также другие политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой, вернулись в Украину. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

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