Зеркаль: Украина семь раз обращалась к России по захваченным кораблям

Фото: REUTERS/Eva Plevier

Украина обращалась к России по захваченным кораблям уже семь раз с момента нападения россиян в ноябре 2018 года. И освободив украинских моряков, Москва не выполнила в полной мере решение Международного трибунала по морскому праву. Об этом заявила в Facebook заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Она напомнила, что первое обращение к РФ было на следующий день после нападения россиян – 26 ноября 2018 года.

"Затем были неоднократные обращения по этому же поводу к России. Требование немедленно освободить корабли есть и в нашем иске по Конвенции ООН по морскому праву от 1 апреля 2019 года. Всего таких обращений с требованием отдать корабли было, по крайней мере, семь. Ответов ни на один, включая и на последнее от 4 октября 2019 года, мы не получили", – написала Зеркаль.

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Замминистра также напомнила о требовании Морского трибунала к России освободить моряков и корабли. Она уточнила, что ключевым аспектом для международного права является корабль – именно он имеет иммунитет, поскольку является выражением суверенитета государства-флага.

"Следовательно, тот факт, что Россия до сих пор не отдала нам незаконно захваченные корабли, является очередным свидетельством нарушения ею норм и принципов международного права. Россия пытается представить, что она выполнила решение Трибунала, когда освободили наших ребят (о чем немедленно после освобождения сообщила Международному трибуналу) … Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права", – подчеркнула Зеркаль.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно адвокат освобожденных украинских военных моряков Николай Полозов сообщал, что Россия пока не может вернуть Украине захваченные корабли, однако уверен, что до конца года их точно передадут.

Напомним, в конце ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь". Подробнее о всей операции агрессора против украинских кораблей смотрите в реконструкции событий:

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