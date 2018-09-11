У Сенцова началась гипоксия – Денисова
Мозгу и сердцу Олега не хватает кислорода, от этого в голове- уман, все тело немеет
У незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова ухудшилось состояние здоровья. Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
"К длинному списку тяжелых диагнозов добавилась гипоксия. Мозгу и сердцу Олега не хватает кислорода. От этого в голове – туман, все тело немеет… Олег Сенцов на пределе. Иначе он не написал бы завещание на свое творчество. Но несгибаемый, упорно борется за судьбы всех политзаключенных", - написала она.
Омбудсмен отметила, что пока нет никакого официального подтверждающего документа от России, что состояние здоровья Сенцова на 121 дне голодания не ухудшилось.
Денисова хочет убедиться в том, что Сенцов получает необходимую помощь и увидеть медицинскую справку о состоянии режиссера от независимой медицинской комиссии.
Напомним, 14 мая 2018 года политзаключенный объявил голодовку с требованием освободить всех украинцев, которых удерживают в России "по политическим мотивам".
Напомним, что днем ранее адвокат Сенцова сообщил об ухудшении его состояния и допустил, что его могут начать кормить принудительно.
Также мы писали, что политзаключенный написал завещание на свое творчество в случае смерти.
Кроме того, ухудшилось состояние и Владимира Балуха – крымскому политзаключенному приходится принимать обезболивающие препараты.
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