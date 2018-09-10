Состояние узника Кремля Балуха ухудшилось: он принимает обезболивающие

Мужчина, несмотря на проблемы со здоровьем, не прекратил голодовку

Состояние здоровья украинского политзаключенного Владимира Балуха ухудшилось, мужчине приходится принимать обезболивающие препараты. Об этом, со ссылкой на адвоката украинца Ольгу Динзе, сообщает Крымская правозащитная группа.

"У моего подзащитного болезненный вид, он очень плохо себя чувствует. Владимир страдает от сильной головной боли, у него головокружение, болит спина и печень. Он принимает обезболивающее. Ситуация с голоданием остается без изменений ", – рассказала адвокат.

Кроме того, сегодня подконтрольный оккупационным властям Верховный суд Крыма отклонил апелляцию Балуха на отказ в условно-досрочном освобождении, вынесенный 13 августа Железнодорожным районным судом Симферополя. Объясняя свой вердикт, суд сослался на характеристику Балуха, поданную администрацией крымского СИЗО, где его противозаконно удерживают. Динзе считает такое решение суда незаконным, поскольку данную характеристику предыдущий суд не исследовал, а сторона защиты узнала о ней на самом заседании и не могла ее обжаловать.

Также мы писали о том, что заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал о состоянии, в котором находится Владимира Балуха.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко осудил приговор, вынесенный Балуху – 5 лет лишения свободы.